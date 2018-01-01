У Боснії, незважаючи на судову заборону, серби святкують «День державності»

Чверть століття тому проголошення незалежності регіону ознаменувало початок Боснійської війни

Боснійські серби 9 січня відзначають «День державності» – свято з нагоди 26-ї річниці проголошення в 1992 році незалежності так званої «Республіки Сербської» на півночі і сході Боснії та Герцеговини, передає Радіо Свобода. Конституційний суд країни заборонив такі святкування. Підготовка до урочистостей триває, попри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місто Баня-Лука, столиця боснійських сербів, готується до відзначення неконституційного свята, 8 січня 2018 року

Чверть століття тому проголошення незалежності регіону ознаменувало початок Боснійської війни

Боснійські серби 9 січня відзначають «День державності» – свято з нагоди 26-ї річниці проголошення в 1992 році незалежності так званої «Республіки Сербської» на півночі і сході Боснії та Герцеговини, передає Радіо Свобода.

Конституційний суд країни заборонив такі святкування. Підготовка до урочистостей триває, попри заперечення міжнародних та боснійських політичних лідерів, тому що чверть століття тому проголошення незалежності регіону ознаменувало початок Боснійської війни.

Конституційний суд Боснії в листопаді 2015 року постановив, що це «свято» є дискримінаційним щодо несербського населення, оскільки збігається зі святкуванням дня православного святого Стефана, якого серби вважають своїм покровителем.

Влада в сербській частині Боснії та Герцеговини провела у вересні 2016 року на підтримку святкування референдум, який теж було визнано незаконним Конституційним судом.

У грудні 2016 року парламент Республіки Сербської ухвалив закон, в якому назвав 9 січня світським святом, щодо процедури відзначення якого має визначатися уряд. Влада сербської частини Боснії та Герцеговини запланувала воєнізований парад із участю сотень поліцейських, пожежників, тюремних охоронців, членів сил цивільної оборони та асоціації мисливців. Ще не ясно, чи братимуть участь у параді військові з Третього піхотного полку боснійських збройних сил, що складається з солдатів з Республіки Сербської.

США та Євросоюз виступають проти святкування 9 січня.

Серед осіб, яких планують нагородити, буде колишній президент Сербії Томислава Ніколич. Нинішній президент Сербії, Александр Вучич, не планує брати участь у заходах у місті Баня-Лука, але Белград представлятиме міністр внутрішніх справ Сербії Небуджа Стефанович.

Боснія та Герцеговина досі має проблеми у відносинах між хорватами, мусульманами та сербами, які її населяють, хоча війна, що тривала в 1992 – 1995-му, завершилася понад 20 років тому. У тому збройному конфлікті загинули понад 100 тисяч людей.