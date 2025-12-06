Головна Світ Соціум
Ілон Маск закликав ліквідувати Євросоюз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ілон Маск закликав ліквідувати Євросоюз
Мільярдер стверджує, що окремим європейським країнам потрібно «повернути суверенітет»
фото: AP

Допис Маска з’явився після того, як Єврокомісія вирішила оштрафувати його соцмережу на десятки мільйонів євро

Американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

«ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів», – йдеться в дописі.

Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це й стало підставою для штрафу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що таким чином Брюссель нібито карає X за відмову від цензури. Державний секретар США Марко Рубіо теж назвав штраф «атакою на американські технологічні компанії».

Наразі у соцмережі є 60 днів, щоб запропонувати шляхи усунення порушень, і 90 днів для їхньої реалізації. Якщо цього не станеться, соцмережа ризикує отримати додаткові штрафи.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф. Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

До слова, мережа X відкрила доступ до маркетплейса нікнеймів для підписників тарифу Premium+. Учасники програми можуть подавати запити на отримання імен, які раніше були зайняті неактивними акаунтами.

Теги: Європейський Союз Ілон Маск соцмережі

