В Україні від коронавірусу померло понад тисячу людей, 16 – минулої доби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні зафіксовано 39 014 хворих на Covid-19

Разом з тим від Covid-19 одужали 17 409 українців, за добу - 453

Станом на ранок 24 червня в Україні зафіксовано вже понад 39 тисяч випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, з 39 014 хворих на Covid-19 в Україні за останню добу виявили 940 інфікованих – і це черговй антирекорд.

Внаслідок хвороби загалом померли 1051 людина, з них 16 - за останню добу.

Одужали вже 17 409 людей, за добу - 453.

Загалом, на сьогоднішній день зафіксовано хворих: