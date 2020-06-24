В Україні від коронавірусу померло понад тисячу людей, 16 – минулої доби
В Україні зафіксовано 39 014 хворих на Covid-19
Разом з тим від Covid-19 одужали 17 409 українців, за добу - 453
Станом на ранок 24 червня в Україні зафіксовано вже понад 39 тисяч випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, з 39 014 хворих на Covid-19 в Україні за останню добу виявили 940 інфікованих – і це черговй антирекорд.
Внаслідок хвороби загалом померли 1051 людина, з них 16 - за останню добу.
Одужали вже 17 409 людей, за добу - 453.
Загалом, на сьогоднішній день зафіксовано хворих:
- Вінницька область — 1 723
- Волинська область — 1 955
- Дніпропетровська область — 1 060
- Донецька область — 376
- Житомирська область — 1 304
- Закарпатська область — 2 369
- Запорізька область — 559
- Івано-Франківська область — 2 124
- Кіровоградська область — 634
- Київ — 4 528
- Київська область — 2 332
- Львівська область — 4 423
- Луганська область — 75
- Миколаївська область — 368
- Одеська область — 1 370
- Полтавська область — 300
- Рівненська область — 3 164
- Сумська область — 272
- Тернопільська область — 1 786
- Харківська область — 1 891
- Херсонська область — 188
- Хмельницька область — 627
- Чернівецька область — 4 478
- Черкаська область — 614
- Чернігівська область — 494.