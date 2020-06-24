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    В Україні від коронавірусу померло понад тисячу людей, 16 – минулої доби

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    В Україні зафіксовано 39 014 хворих на Covid-19 - В Україні від коронавірусу померло понад тисячу людей, 16 – минулої доби
    В Україні зафіксовано 39 014 хворих на Covid-19

    Разом з тим від Covid-19 одужали 17 409 українців, за добу - 453

    Станом на ранок 24 червня в Україні зафіксовано вже понад 39 тисяч випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Так, з 39 014 хворих на Covid-19 в Україні за останню добу виявили 940 інфікованих – і це черговй антирекорд.

    Внаслідок хвороби загалом померли 1051 людина, з них 16 - за останню добу.

    Одужали вже 17 409 людей, за добу - 453.

    Загалом, на сьогоднішній день зафіксовано хворих:

    • Вінницька область — 1 723
    • Волинська область — 1 955
    • Дніпропетровська область — 1 060
    • Донецька область — 376
    • Житомирська область — 1 304
    • Закарпатська область — 2 369
    • Запорізька область — 559
    • Івано-Франківська область — 2 124
    • Кіровоградська область — 634
    • Київ — 4 528
    • Київська область — 2 332
    • Львівська область — 4 423
    • Луганська область — 75
    • Миколаївська область — 368
    • Одеська область — 1 370
    • Полтавська область — 300
    • Рівненська область — 3 164
    • Сумська область — 272
    • Тернопільська область — 1 786
    • Харківська область — 1 891
    • Херсонська область — 188
    • Хмельницька область — 627
    • Чернівецька область — 4 478
    • Черкаська область — 614
    • Чернігівська область — 494.
    Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби коронавірус
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