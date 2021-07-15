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    У Британії максимальний приріст Covid-19 із січня

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    Усе більше британців заражаються штамом Дельта - У Британії максимальний приріст Covid-19 із січня
    Усе більше британців заражаються штамом Дельта

    Зростаюча кількість нових хворих на коронавірус пов'язана з появою штаму Дельта, впевнені в Сполученому Королівстві.

    Влада Британії зафіксувала 42,3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим показником з 15 січня. Такі дані в середу, 14 липня, оприлюднені на сайті урядової інформації.

    Тоді як останні вісім днів кількість інфікованих в країні збільшується щодня більш ніж на 30 тисяч, смертність тримається на рівні близько 50 летальних випадків на добу протягом останніх 28 днів. За останні ж добу померли 49 британців.

    За даними влади, зростаюча кількість нових хворих на коронавірус пов'язана з появою штаму Дельта, на який припадає практично 100% випадків інфікування.

    Таким чином, в королівстві з початку пандемії підтверджено 5,2 мільйона випадків COVID-19, з них 4,3 мільйона закінчилися одужанням і 128,8 тисячі - смертю.

    У країні з населенням 68,2 мільйона осіб першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже майже 46 мільйонів жителів (87,3%, або дві третини дорослого населення країни). Повністю щеплені майже 35 мільйонів британців (66,4% повнолітніх жителів королівства).

    Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у двох жінок, які повернулися з РФ і захворіли, підозрювали штам коронавірусу «Дельта».

    До слова, вірусологиня назвала два сценарії боротьби з коронавірусом.

    Як відомо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

    Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.

    Читайте також інтерв'ю: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення
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    Теги: влада населення коронавірус
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    У Британії максимальний приріст Covid-19 із січня