Вірусологиня назвала два сценарії боротьби з коронавірусом

один або два рази на рік потрібно буде щеплюватися новою вакциною

На думку науковиці, ймовірно один або два рази на рік потрібно буде щеплюватися новою вакциною

Вірусологиня із США розповіла про те, як Covid-19 може зникнути з планети

Аби зупинити коронавірус, вчені мусять діяти на випередження і знайти вакцину від нового штаму, який на той момент ходитиме планетою. Інакше вірус постійно мутуватиме і необхідно буде проводити щеплення двічі на рік. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

«Може скластися щаслива ситуація, що ми досягнемо такого рівня вакцинації, коли всіх людей буде щеплено від штаму вірусу, який на той момент ходитиме планетою. Таким чином цей вірус просто зникне. Тобто перейде від людини до іншого господаря – наприклад, тварини. Це один варіант розвитку подій, на який ми дуже сподіваємося.

Інший варіант – замкнене коло, коли вірус весь час знаходитиме той варіант (штам), проти якого наша вакцина діятиме з ефективністю 50/50, тобто коли у вірусу все ще буде велика можливість розмножуватися всередині організму. Тоді один або два рази на рік потрібно буде щеплюватися новою вакциною», – зазначила Петрова.

Тим часом, у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

Раніше лікар Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

Також нещодавно бразильські вчені прийшли до висновку, що резервуаром поширення коронавірусної інфекції в організмі людини є слинні залози.