У Британії продають будинок, в якому було отруєно Скрипалів

Влада Солсбері виставила на продаж будинок, в якому було отруєно Скрипалів

Будинок зможуть купити тільки місцеві жителі

Влада британського міста Солсбері виставила на продаж будинок, у якому було отруєно Сергія та Юлію Скрипалів. Про це пише The Telegraph.

За даними британського видання, у міській адміністрації бояться того, що місце може стати жахливою туристичною пам'яткою, тому будинок буде продано у пайову власність.

Його зможуть купити тільки місцеві жителі, при цьому орган місцевого самоврядування збереже за собою мінімум 25 відсотків.

Нагадаємо, британська поліція назвала ім’я третього підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля. Поліція стверджує, що цю людину звуть Денис Сергєєв, хоча він користувався псевдонімом «Сергій Федотов».

Раніше, член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев у травні повідомив, що агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.