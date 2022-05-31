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    У світі

    У Британії продають будинок, в якому було отруєно Скрипалів

    Влада Солсбері виставила на продаж будинок, в якому було отруєно Скрипалів - У Британії продають будинок, в якому було отруєно Скрипалів
    Влада Солсбері виставила на продаж будинок, в якому було отруєно Скрипалів
    фото: ВВС

    Будинок зможуть купити тільки місцеві жителі

    Влада британського міста Солсбері виставила на продаж будинок, у якому було отруєно Сергія та Юлію Скрипалів. Про це пише The Telegraph.

    За даними британського видання, у міській адміністрації бояться того, що місце може стати жахливою туристичною пам'яткою, тому будинок буде продано у пайову власність.

    Його зможуть купити тільки місцеві жителі, при цьому орган місцевого самоврядування збереже за собою мінімум 25 відсотків.

    Нагадаємо, британська поліція назвала ім’я третього підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля. Поліція стверджує, що цю людину звуть Денис Сергєєв, хоча він користувався псевдонімом «Сергій Федотов».

    Раніше, член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев у травні повідомив, що агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль.

    Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

    Теги: росія ГРУ отруєння Велика Британія будинок Сергій Скрипаль
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    У Британії продають будинок, в якому було отруєно Скрипалів