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    Події в Україні

    На південному фронті ситуація напружена: ворог активізує авіаційні удари

    На південному фронті ситуація напружена - На південному фронті ситуація напружена: ворог активізує авіаційні удари
    На південному фронті ситуація напружена
    фото: Associated Press

    Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони

    Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України 30 травня. Про це інформує оперативне командування Південь у повідомленні у Facebook.

    На південному фронті ситуація динамічна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони.

    Не маючи успіху в просуванні, противник активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари.

    Двічі парою гелікоптерів Мі-24 завдано ударів по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що знаходяться в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією «Піон» та реактивною системою залпового вогню «Ураган».

    Влучивши по житлових кварталах та промислових об’єктах міста і передмістя Миколаєва, вороги пошкодили приватний млин, виробничі приміщення м’ясопереробного підприємства, приватні подвір’я і водогін. Ведуться відновлювальні роботи. Щонайменше за наслідками обстрілів постраждало 4 цивільних особи.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На південному фронті ситуація напружена: ворог активізує авіаційні удари