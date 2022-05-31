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    Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності

    Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності - Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності
    Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності
    фото з відкритих джерел

    США передадуть Україні нові партії високоточних ракет з більшою дальністю

    ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, але такої дальності, яка не дозволить наносити удари вглиб Росії. Про це повідомив в Тwitter експосол США в РФ Майкл Макфол.

    «Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії», – повідомив Макфол.

    Нагадаємо, як нещодавно повідомило видання The Washington Post, Сполучені Штати схвалили передачу Україні систем MLRS і офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.
    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності