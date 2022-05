Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності

ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, але такої дальності, яка не дозволить наносити удари вглиб Росії. Про це повідомив в Тwitter експосол США в РФ Майкл Макфол.

«Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії», – повідомив Макфол.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia.