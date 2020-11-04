  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу

    • Розсилка
    <span>У Великій Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з травня</span> - У Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу
    У Великій Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з травня

    Кількість загиблих британців за останню добу від коронавірусної інфекції нового типу стала найбільшою з кінця травня

    У Великій Британії за минулу добу померли 397 осіб з виявленим коронавірусом, що стало найбільшим показником з кінця травня. Про це у вівторок, 3 листопада, на своєму сайті повідомила пресслужба британського міністерства охорони здоров'я.

    Також повідомляється, що за минулу добу було виявлено 20 018 нових випадків зараження коронавірусом, в лікарнях залишаються майже 11,5 тис. осіб, з них 1 075 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

    Всього в країні з моменту початку пандемії помер 60 051 пацієнт.

    Влада Сполученого Королівства визнала, що в ситуації, другої хвилі пандемії, що розвивається, єдиний спосіб запобігти масовій загибелі людей - оголосити новий карантин. Він почне діяти 5 листопада і повинен тривати до початку грудня.

    У Великій Британії будуть закриті паби, бари, ресторани, перукарні і кінотеатри, спортивні клуби і магазини, за винятком тих, що торгують предметами першої необхідності. Будуть дозволені зустрічі не більше ніж двох осіб, які не проживають разом, і тільки на вулиці. Жителям Англії буде рекомендовано залишатися вдома, здійснюючи лише поїздки на роботу, до місця навчання або в разі крайньої необхідності.

    Нагадаємо, що Джонсон запропонує уряду ввести жорсткий карантин у Британії.

    Також, у Британії з'явився найшвидший тест на коронавірус.

    Крім того, Велика Британія повертається до жорсткого карантину.

    Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну.

    До слова, Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19.

    Велика Британія навчання карантин влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies