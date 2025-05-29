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Британія збирає армію для атаки на Путіна? Міністр оборони розповів куди витратять понад $1,3 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Британія збирає армію для атаки на Путіна? Міністр оборони розповів куди витратять понад $1,3 млрд
Міністр оборони Великої Британії: Способи ведення війни швидко змінюються
фото:Rosie Hallam/The Telegraph

Британія інвестує понад £1 мільярд у штучний інтелект та кібервійну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про плани виділити понад £1 млрд (понад $1,3 млрд) на розвиток штучного інтелекту та посилення можливостей британських військових у кіберпросторі. Ці заходи спрямовані на протидію ворожим державам, зокрема Росії адже, як зазначив Гілі, «клавіатура стала зброєю війни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Основна частина цих інвестицій буде спрямована через новостворене Кібернетичне та електромагнітне командування. Цей підрозділ не лише керуватиме наступальними кіберопераціями, але й контролюватиме вкладення в модернізовані системи наведення зі штучним інтелектом. Джон Гілі підкреслив, що це командування «встановить нові стандарти» в обороні та буде включено до урядового Стратегічного огляду оборони (SDR), який буде опубліковано в понеділок.

На запитання щодо нарощування наступальних можливостей проти таких країн, як Росія та Китай, Гілі прямо відповів: «Так. Кіберкомандування є частиною процесу усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень оборонній та наступальній кібербезпеці».

Як зазначає видання, ці коментарі є найчіткішим підтвердженням з боку міністра готовності Великої Британії проводити наступальні хакерські операції, а не лише захищати власні інтереси.

Виступаючи у штаб-квартирі британськової військової кібербезпеки, Гілі наголосив на зростаючій кількості кібератак, з якими щодня стикається Велика Британія: «Ми щодня зазнаємо атак, атаки зростають, і це нервовий центр британських збройних сил, який допомагає нам захищатися від цих атак». За останні два роки Міністерство оборони зазнало 90 тис кібератак, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, з боку ворожих держав, включаючи Росію та Китай.

Міністр також зазначив, що SDR врахував уроки війни в Україні, яка продемонструвала, що «переможуть ті, хто не лише краще оснащений та краще навчений, а й має кращі зв’язки та також здатний впроваджувати інновації, випереджаючи супротивників». Саме ці можливості, за його словами, забезпечить нове кіберкомандування.

Частина інвестицій у розмірі понад £1 млрд буде спрямована на цифрову мережу цільового вогню, відому як «мережа вбивства», яка має запрацювати до 2027 року. Ця система, що використовуватиме штучний інтелект та нове програмне забезпечення, покликана краще зв’язати системи військової зброї всіх трьох сил, що дозволить швидше приймати рішення на полі бою. Це дозволить, наприклад, ідентифікувати загрозу за допомогою датчика та оперативно вивести її з ладу літаком F-35, безпілотником або наступальною кібероперацією.

Нове командування також використовуватиме військовий досвід у веденні електромагнітної війни, включаючи глушіння сигналів безпілотників або ракет та перехоплення комунікацій противника. Міністерство оборони порівняло це з тим, як українці змогли зупинити наступ росіян, використовуючи технології для швидкого виявлення ворога та масштабної атаки.

Джон Гілі підсумував: «Способи ведення війни швидко змінюються, і Велика Британія щодня стикається з кібератаками на цій новій лінії фронту. Важко винесені уроки незаконної війни Путіна в Україні не залишають нам ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні завдяки силам, які краще пов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні супротивники».

Він додав, що ці інвестиції дозволять Збройним силам діяти «з небаченою раніше швидкістю», об’єднуючи різні військові системи для миттєвого обміну життєво важливою інформацією та завдавання ударів далі та швидше.

Нагадаємо, Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів. Мова йде про $3 млрд, які розраховані на період 2025-2026 років. 

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Теги: Велика Британія путін росія кібербезпека

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