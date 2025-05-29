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У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми
фото: російське МНС

Причини займання поки невідомі

У ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає «Главком».

За даними російського МНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі шестиповерхового виробничого корпусу.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували, триває ліквідація займання. Про причину загоряння наразі не повідомлялось.

Це підприємство є одним із найстаріших у місті та спеціалізується на виробництві електроніки, зокрема, датчиків, силової електроніки та ліфтового обладнання.

Завод «Авангард» – є науково-виробничим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції в галузі мікроелектроніки, мікросистемотехніки, приладобудування та силової електроніки. Заснований у 1948 році. На підприємстві працює понад 900 осіб.

«Авангард» є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується в системах протиповітряної оборони, ракетних комплексах –С-300 і Тор.

Нагадаємо, Сили оборони уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу у Московській та Іванівській областях Росії.

Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки завдали вогневого ураження по акціонерному товариству «Кронштадт», що в місті Дубна. Воно спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БПЛА «Оріон», «Іноходєц», «Молнія», «Гром», «Терміт», «Геліос», «Сіріус», наземні комплекси управління. Підтверджено ураження об’єкта. 

У цьому ж населеному пункті підрозділи СБУ уразили завод «Радуга». Він виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля» «земля-земля». Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили акціонерне товариство «Ангстрем» в Московській області РФ. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ. Зафіксовано влучання у район цілі.

Також Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств військово-промислового комплексу Росії.

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Теги: пожежа завод

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