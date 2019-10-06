У будівлі МЗС Росії спалахнула пожежа
Загоряння виникло через коротке замикання
У суботу ввечері, 5 жовтня, у Москві спалахнула пожежа у будівлі російського міністерства закордонних справ на Смоленській площі.
Як повідомляє «Интерфакс» займання сталося в підвалі будівлі. Співрозмовник агентства додав, що на місці проводилися ремонтні роботи.
У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD— チム—ルセ (@Timque) 5 октября 2019 г.
У пресслужбі російського МНС підтвердили, що отримали повідомлення про загоряння в будівлі на Смоленській площі.
В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7— МИД России (@MID_RF) 5 октября 2019 г.
«Підрозділи прибули на місце. Проводиться перевірка», - сказали там, але не уточнили подробиці.
Згодом пожежу вдалося локалізувати.
В здании МИД на Смоленской площади пожар.— A.C.A.B. (@MrMaaay) 5 октября 2019 г.
Очевидцы сообщили о сильном задымлении в подвале. pic.twitter.com/RrjgYL49fE
«Завершилося все благополучно: осередок, викликаний коротким замиканням, локалізовано. Постраждалих немає», - повідомили згодом у МЗС РФ.
До слова, у Костополі на Рівненщині в ніч на 4 жовтня невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської обласної ради.