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    У світі

    У будівлі МЗС Росії спалахнула пожежа

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    Пожежу вдалося локалізувати - У будівлі МЗС Росії спалахнула пожежа
    Пожежу вдалося локалізувати
    Фото: Газета.ру

    Загоряння виникло через коротке замикання

    У суботу ввечері, 5 жовтня, у Москві спалахнула пожежа у будівлі російського міністерства закордонних справ на Смоленській площі.

    Як повідомляє «Интерфакс» займання сталося в підвалі будівлі. Співрозмовник агентства додав, що на місці проводилися ремонтні роботи.

    У пресслужбі російського МНС підтвердили, що отримали повідомлення про загоряння в будівлі на Смоленській площі.

    «Підрозділи прибули на місце. Проводиться перевірка», - сказали там, але не уточнили подробиці.

    Згодом пожежу вдалося локалізувати.

    «Завершилося все благополучно: осередок, викликаний коротким замиканням, локалізовано. Постраждалих немає», - повідомили згодом у МЗС РФ.

    До слова, у Костополі на Рівненщині в ніч на 4 жовтня невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської обласної ради.

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