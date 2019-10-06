У будівлі МЗС Росії спалахнула пожежа



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Пожежу вдалося локалізувати Фото: Газета.ру

Загоряння виникло через коротке замикання

У суботу ввечері, 5 жовтня, у Москві спалахнула пожежа у будівлі російського міністерства закордонних справ на Смоленській площі.

Як повідомляє «Интерфакс» займання сталося в підвалі будівлі. Співрозмовник агентства додав, що на місці проводилися ремонтні роботи.

У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD — チム—ルセ (@Timque) 5 октября 2019 г.

У пресслужбі російського МНС підтвердили, що отримали повідомлення про загоряння в будівлі на Смоленській площі.

В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России (@MID_RF) 5 октября 2019 г.

«Підрозділи прибули на місце. Проводиться перевірка», - сказали там, але не уточнили подробиці.

Згодом пожежу вдалося локалізувати.

В здании МИД на Смоленской площади пожар.



Очевидцы сообщили о сильном задымлении в подвале. pic.twitter.com/RrjgYL49fE — A.C.A.B. (@MrMaaay) 5 октября 2019 г.

«Завершилося все благополучно: осередок, викликаний коротким замиканням, локалізовано. Постраждалих немає», - повідомили згодом у МЗС РФ.

До слова, у Костополі на Рівненщині в ніч на 4 жовтня невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської обласної ради.