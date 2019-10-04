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    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата

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    <p>Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля Mercedes-Benz G63</p> - На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата

    Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля Mercedes-Benz G63

    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів

    У Костополі на Рівненщині в ніч на 4 жовтня невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської обласної ради.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

    «Повідомлення про пожежу на вулиці Прибережна до поліції надійшло о 02:22. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що вогнем знищено передню частину та салон автомобіля Mercedes-Benz G63. Жертв та постраждалих немає.

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    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата
    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата
    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата
    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата
    На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата
    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    «Загоряння автомобіля сталося на території огородженого приватного господарства. Власник авто у той час знаходився у будинку сам. Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр», - повідомили в поліції.

    Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

    кримінал депутат автомобіль Рівненщина поліція
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