На Рівненщині невідомі підпалили автомобіль місцевого депутата



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Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля Mercedes-Benz G63 Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів

У Костополі на Рівненщині в ніч на 4 жовтня невідомі підпалили автомобіль депутата Рівненської обласної ради.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Повідомлення про пожежу на вулиці Прибережна до поліції надійшло о 02:22. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено передню частину та салон автомобіля Mercedes-Benz G63. Жертв та постраждалих немає.

«Загоряння автомобіля сталося на території огородженого приватного господарства. Власник авто у той час знаходився у будинку сам. Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр», - повідомили в поліції.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.