На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)
Рятувальники знайшли у квартирі чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом
У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, на вулиці Генерала Родимцева, 3А в Києві сталася пожежа. У п'ятиповерховому будинку на другому поверсі горіла квартира.
Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:35. Про це повідомляє Інформатор.
По прибуттю рятувальники побачили, що з вікна квартири йде дим. Під час обстеження приміщення вони знайшли чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом. Обох постраждалих вивели на вулицю і передали медикам. Після огляду мешканців квартири госпіталізували в лікарню.
Уже о 5:07 пожежу вдалося локалізувати, а о 5:07 - ліквідувати на площі шість квадратних метрів.
На місці працювали три одиниці техніки рятувальників і близько 13 чоловік особового складу.
Попередня причина займання - коротке замикання.
Деталі події встановлюються.