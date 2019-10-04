На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Горіла квартира на другому поверсі будинку Фото: Інформатор

Рятувальники знайшли у квартирі чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом

У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, на вулиці Генерала Родимцева, 3А в Києві сталася пожежа. У п'ятиповерховому будинку на другому поверсі горіла квартира.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:35. Про це повідомляє Інформатор.

По прибуттю рятувальники побачили, що з вікна квартири йде дим. Під час обстеження приміщення вони знайшли чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом. Обох постраждалих вивели на вулицю і передали медикам. Після огляду мешканців квартири госпіталізували в лікарню.

Уже о 5:07 пожежу вдалося локалізувати, а о 5:07 - ліквідувати на площі шість квадратних метрів.

На місці працювали три одиниці техніки рятувальників і близько 13 чоловік особового складу.

Попередня причина займання - коротке замикання.

Деталі події встановлюються.