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    На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)

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    Горіла квартира на другому поверсі будинку - На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)
    Горіла квартира на другому поверсі будинку
    Фото: Інформатор

    Рятувальники знайшли у квартирі чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом

    У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, на вулиці Генерала Родимцева, 3А в Києві сталася пожежа. У п'ятиповерховому будинку на другому поверсі горіла квартира.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:35. Про це повідомляє Інформатор.

    По прибуттю рятувальники побачили, що з вікна квартири йде дим. Під час обстеження приміщення вони знайшли чоловіка і жінку з ознаками отруєння чадним газом. Обох постраждалих вивели на вулицю і передали медикам. Після огляду мешканців квартири госпіталізували в лікарню.

    Уже о 5:07 пожежу вдалося локалізувати, а о 5:07 - ліквідувати на площі шість квадратних метрів.

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    На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)
    На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)
    На світанку в Голосієві у квартирі ледь не згоріли чоловік і жінка (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали три одиниці техніки рятувальників і близько 13 чоловік особового складу.

    Попередня причина займання - коротке замикання.

    Деталі події встановлюються.

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