На Вінниччині через необережне поводження з вогнем загинув дворічний хлопчик



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Малюк помер у районній лікарні

Дворічний хлопчик, який вчора, ввечері, в пожежі - отримав 90 % опіків тіла - помер сьогодні, вранці, в Ямпільській центральній райлікарні.

Про це розповів заступник головного лікаря Олег Шеремета.

За його словами, дитину до них привезли у важкому стані. Він із 4-річним братом гралися в сарії, в селі Нечуївка.

«Старша дитина - вибралася сама», - розповів речник обласних надзвичайників Олександр Кутовий.

«На місці події пожежники з’ясували, що вогнем охоплено господарську будівлю, площею 50 кв.м. До прибуття рятувальників мати дитини, яка знаходилася всередині - витягла цю дитину назовні. Ймовірна причина пожежі - це дитячі пустощі з вогнем. Пожежу було локалізовано о 18. 46, а повністю ліквідовано о 18.47», - каже Кутовий.

Джерело: vn.suspilne.media