В Індії за 10 секунд підірвали два стометрові хмарочоси (відео)

В Індії в неділю знесли два висотні будинки після того, як Верховний суд оголосив їх незаконними за порушення будівельних норм. Британська газета The Guardian пише, що це були найвищі споруди, коли-небудь знесені у країні.

Натовпи, які спостерігали за обвалом з дахів сусідніх висотних будинків, бурхливо відреагували оплесками, коли вежі висотою 103 метри впали під час контрольованого знесення.

Минулого року Верховний суд ухвалив постанову про знесення хмарочосів у районі Нойда після тривалого судового розгляду. Суд встановив, що споруди порушують численні будівельні норми та стандарти пожежної безпеки.

За сім годин до запланованого знесення будівель з району виїхали понад 1500 сімей. Багатоповерхові будинки заввишки майже 100 метрів звалилися за кілька секунд внаслідок вибуху. 32-поверхова та 29-поверхова вежі, які будувалися приватним будівельником у місті Нойда на околиці Нью-Делі, ще не були заселені.

За інформацією місцевих ЗМІ, для знесення використали понад 3,7 тис. кг вибухівки. Вони зазначили, що вибухівку розмістили стратегічно, щоб мінімально завдати шкоди місцевості. Як видно на відео, хмарочоси були знесені менш ніж за 10 секунд.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl