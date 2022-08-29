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В Індії за 10 секунд підірвали два стометрові хмарочоси (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Індії за 10 секунд підірвали два стометрові хмарочоси (відео)
В Індії підірвали два стометрові хмарочоси, збудовані нелегально
фото: кадр відео

Висотки перетворилися на пил за кілька секунд

В Індії в неділю знесли два висотні будинки після того, як Верховний суд оголосив їх незаконними за порушення будівельних норм. Британська газета The Guardian пише, що це були найвищі споруди, коли-небудь знесені у країні.

Натовпи, які спостерігали за обвалом з дахів сусідніх висотних будинків, бурхливо відреагували оплесками, коли вежі висотою 103 метри впали під час контрольованого знесення.

Минулого року Верховний суд ухвалив постанову про знесення хмарочосів у районі Нойда після тривалого судового розгляду. Суд встановив, що споруди порушують численні будівельні норми та стандарти пожежної безпеки.

За сім годин до запланованого знесення будівель з району виїхали понад 1500 сімей. Багатоповерхові будинки заввишки майже 100 метрів звалилися за кілька секунд внаслідок вибуху. 32-поверхова та 29-поверхова вежі, які будувалися приватним будівельником у місті Нойда на околиці Нью-Делі, ще не були заселені.

За інформацією місцевих ЗМІ, для знесення використали понад 3,7 тис. кг вибухівки. Вони зазначили, що вибухівку розмістили стратегічно, щоб мінімально завдати шкоди місцевості. Як видно на відео, хмарочоси були знесені менш ніж за 10 секунд.

Поліція повідомила, що встановлює, чи було завдано збитків. Мешканці поблизу сказали, що перевірять, чи не було пошкоджено їхнє майно. Такі знесення в Індії рідкість, попри розгул незаконного будівництва.

Приблизно на 10 годин тисячі людей покинули свої будинки поблизу місця вибуху, а для знесення споруд були задіяні десятки поліцейських і співробітників екстреної допомоги. Деякі будівлі поблизу накрили білими пластиковими листами, щоб захистити їх від сміття внаслідок знесення.

Як пише Guardian, у Twitter багато користувачів з Індії писали, що рішення підірвати вежі було суворим заходом проти корупції та має слугувати прикладом та попередженням для будівельних компаній.

Очікувалося, що в результаті вибуху залишиться понад 80 000 тонн уламків, більшість з яких буде використано для засипки майданчика, а решта піде на переробку.

Теги: ЗМІ Індія

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