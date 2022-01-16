У центрі Одеси встановили карусель із зображенням Кремля (відео)

На одній із панелей атракціону можна було побачити собор Василя Блаженного

Після розголосу у мережі скандальний фрагмент із атракціону демонтували

Мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля. Про це пише телеграм-канал «Новини. LIVE Odesa». Так, на одній із панелей атракціону можна було побачити собор Василя Блаженного, розташований на Красній площі Москви, та бронзовий пам'ятник Кузьмі Мініну і князю Дмитру Пожарському.

Після того, як у мережі написали про зображення, відповідний фрагмент із каруселі демонтували. Журналісти показали, як виглядає атракціон після такого «ремонту».

Раніше стан плацкартного вагону потяга «Чернівці – Одеса» викликав обурення у мережі. Так, пасажирам доводиться ремонтувати поламані полиці тим, що є під рукою.

До слова, раніше в Одеському аеропорту шукали вибухівку, «мінер» вимагав 1 млн грн.