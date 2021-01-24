У Дубаї відкрилася найвища у світі карусель

Найвища у світі карусель знаходиться в парку розваг Bollywood Parks

Карусель Bollywood Skyflye досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса

У парку розваг Bollywood Parks в Дубаї (ОАЕ) відкрилася найвища у світі карусель.

Про це повідомляє портал Themepark-central.

Відзначається, що парк закрили навесні минулого року через пандемію коронавірусу, проте весь цей час було присвячено модернізації і реконструкції атракціонів.

Одним з них стала ланцюгова карусель Bollywood Skyflyer, яка досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса.

«Ті, хто наважаться насолоджуватися кружлянням у польоті із розплющеними очима, будуть винагороджені фантастичним краєвидом на парк розваг і його прилеглі території»,– наголошується в повідомленні.

Крім того, для відвідувачів парку відкрилися американські гірки, 55-метрове колесо огляду і гастрономічна алея, де представлена національна індійська кухня