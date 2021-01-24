У Дубаї відкрилася найвища у світі карусель
Найвища у світі карусель знаходиться в парку розваг Bollywood Parks
Карусель Bollywood Skyflye досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса
У парку розваг Bollywood Parks в Дубаї (ОАЕ) відкрилася найвища у світі карусель.
Про це повідомляє портал Themepark-central.
Відзначається, що парк закрили навесні минулого року через пандемію коронавірусу, проте весь цей час було присвячено модернізації і реконструкції атракціонів.
Одним з них стала ланцюгова карусель Bollywood Skyflyer, яка досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса.
«Ті, хто наважаться насолоджуватися кружлянням у польоті із розплющеними очима, будуть винагороджені фантастичним краєвидом на парк розваг і його прилеглі території»,– наголошується в повідомленні.
Крім того, для відвідувачів парку відкрилися американські гірки, 55-метрове колесо огляду і гастрономічна алея, де представлена національна індійська кухня