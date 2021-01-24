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    У світі

    У Дубаї відкрилася найвища у світі карусель

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    <p>Найвища у світі карусель знаходиться в парку розваг Bollywood Parks</p> - У Дубаї відкрилася найвища у світі карусель

    Найвища у світі карусель знаходиться в парку розваг Bollywood Parks

    Карусель Bollywood Skyflye досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса

    У парку розваг Bollywood Parks в Дубаї (ОАЕ) відкрилася найвища у світі карусель.

    Про це повідомляє портал Themepark-central.

    Відзначається, що парк закрили навесні минулого року через пандемію коронавірусу, проте весь цей час було присвячено модернізації і реконструкції атракціонів.

    Одним з них стала ланцюгова карусель Bollywood Skyflyer, яка досягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса.

    «Ті, хто наважаться насолоджуватися кружлянням у польоті із розплющеними очима, будуть винагороджені фантастичним краєвидом на парк розваг і його прилеглі території»,– наголошується в повідомленні.

    Крім того, для відвідувачів парку відкрилися американські гірки, 55-метрове колесо огляду і гастрономічна алея, де представлена національна індійська кухня

    Теги: відпочинок рекорд ОАЕ парк
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