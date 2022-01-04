У Франції дівчата будуть отримувати контрацептиви безплатно

Для жінок віком до 25 років протизаплідні засоби забезпечує держава

У Франції з 1 січня контрацептиви для жінок віком від 18 до 25 років стали безкоштовними. Про це інформує Deutsche Welle.

«Із 1 січня 2022 року система медичного страхування покриватиме витрати на контрацепцію та пов’язані з нею процедури (щорічну консультацію лікаря, біологічні аналізи)», – повідомило Міністерство охорони здоровʼя Франції.

Раніше контрацепція була безкоштовною у Франції лише для неповнолітніх дівчат, як і в низці інших європейських країн, таких як Німеччина, Бельгія, Нідерланди чи Норвегія. З 2022 року французька влада розширила програму, яка спрямована на запобігання небажаній вагітності, на жінок до 25 років включно.

Рішення ухвалили за результатами досліджень, які вказали, що молоді жінки часто відмовляються від використання протизаплідних засобів із фінансових причин.

«У віці від 18 до 25 років жінки є дуже вразливими. Адже вони позбавляються багатьох прав неповнолітніх і дуже нестійкі в економічному плані», – заявила речниця французької групи захисту прав жінок En Avant Tous Луїзу Делавʼє.

За оцінками французької влади, програмою зможуть скористатися до трьох мільйонів жінок. Для них стане безкоштовним доступ до протизаплідних пігулок, внутрішньоматкових спіралей, контрацептивних пластирів та інʼєкцій.

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