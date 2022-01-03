Поліція затримала 30 учасників антиковідної акції в Амстердамі (відео)

У неділю в нідерландській столиці відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти обмежень

Під час демонстрації в Амстердамі четверо правоохоронців зазнали травм

В Амстердамі затримано 30 учасників несанкціонованого мітингу проти коронавірусних обмежень. Про це повідомило видання RTL із посиланням на поліцію Нідерландів.

Зазначається, що затриманих підозрюють у порушенні громадського порядку, незаконному володінні зброєю, образі та відмові підпорядковуватися вказівкам правоохоронців.

Крім того, у поліції заявили, що під час демонстрації четверо правоохоронців зазнали травм.

Загалом у акції взяли участь, за підрахунком міської влади, близько 10 тис. осіб.

У матеріалі видання наголошується, що учасники акції виходили на Музейну площу «випити каву», таким чином демонстранти завуалювали мітинг проти коронавірусних обмежень.

У неділю в нідерландській столиці відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти обмежень. Правоохоронці застосували щити та кийки. На одного з учасників мітингу спустили собаку, яка повалила чоловіка на землю. Тих, хто намагався йому допомогти, правоохоронці відганяли кийками.

Видання NL Times уточнює, що поліцейські були змушені вдатися до таких заходів через те, що під час мітингу почалися заворушення та зіткнення.

З 19 грудня в Нідерландах запроваджено локдаун через поширення «Омікрон»-штаму коронавірусної інфекції. Продовжують працювати лише аптеки, автозаправні станції, продуктові магазини та деякі життєво важливі установи. Режим триватиме до 14 січня.

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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