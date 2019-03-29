Пластирі-контрацептиви для жінок вбудували в прикраси



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Фото: www.sciencedirect.com

Мінімальна площа пластиру - менше квадратного сантиметра

Американські вчені запропонували перенести гормональну контрацепцію в прикраси: вони створили спеціальні пластирі, через які в організм надходить левоноргестрел - синтетичний аналог гормону прогестогена, що перешкоджає імплантації заплідненої яйцеклітини в матку. Передбачається, що такий пластир можна помістити на внутрішню частину прикрас, що має постійний контакт з шкірою. Ефективність засобу перевірили на щурах: концентрація левоноргестрелу в їх організмі була достатньою для запобігання вагітності. Про це повідомив проект reklamaster.com з посиланням на статтю в Journal of Controlled Release.

Більшість ефективних контрацептивів, що перешкоджають небажаній вагітності, працюють за допомогою виділення спеціальних гормонів, які або запобігають формуванню яйцеклітини, або не дають вже заплідненої яйцеклітини закріпитися в матці, змінюючи структуру ендометрію (тканини, що вистилає внутрішню оболонку матки). За останнім принципом працює левоноргестрел - синтетичний гормон, аналог прогестогена, який використовується в деяких внутрішньоматкових спіралях (а також у засобах екстреної контрацепції).

Проте всі ефективні гормональні контрацептиви вимагають або постійного контролю за прийомом (наприклад, оральні контрацептиви), або операцій по введенню спеціальних засобів (часто досить болючих). Вчені під керівництвом Марка Праусніца з Технологічного інституту Джорджії вирішили перевірити, чи можна зробити ефективний контрацептив у вигляді пластиру з левоноргестрелу.

Мінімальна площа отриманого пластиру - 0,7 см квадратного: такий шматочок може поміститися на зворотному боці сережки, прилягаючи до мочки вуха. Його ефективність перевірили на лисих самках щурів: вони носили пластир на шкірі протягом тижня. У цей час рівень вмісту левоноргестрелу в їхній крові склав 1500 пікограмів на мілілітр: для порівняння, достатня концентрація левоноргестрелу для запобігання вагітності у жінки становить 200 пікограмів на мілілітр.

Окрім сережок, пластирі більшої площі можна також помістити і на інші прикраси, зокрема кільця, браслети і чокери. Також вчені зімітували носіння прикрас протягом дня і їх зняття на ніч: після носіння пластиру протягом 16 годин його зняття не знизило рівень вмісту левоноргестрелу протягом наступних восьми годин.

Автори роботи впевнені, що подібні контрацептиви стануть зручним, сучасним і популярним засобом контрацепції для жінок. При цьому клінічні випробування на людях ще потрібно провести.

Раніше повідомлялося, що оральні контрацептиви впливають на жіночий інтелект