У Франції затримали вантажівку з трьому десятками нелегалів



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Усіх мігрантів, серед яких були троє підлітків, відповідно до визначених процедур передали владі Італії

Вантажівка з вигляду не викликала підозри у поліції, її зупинили для рутинної перевірки на автобані

Поліція Франції затримала вантажівку на півдні країни, в якій ховався як мінімум 31 виходець із Пакистану.

Про це повідомили у французькій прокуратурі.

Відзначається, що за кермом машини також був пакистанець, він затриманий. Вантажівка з вигляду не викликала підозри у поліції, її зупинили для рутинної перевірки на автобані неподалік від кордону з Італією.

Усіх мігрантів, серед яких були троє підлітків, відповідно до визначених процедур передали владі Італії.

Нагадаємо, що 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Усі загиблі – громадяни В’єтнаму.