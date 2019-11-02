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    У світі

    У Франції затримали вантажівку з трьому десятками нелегалів

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    <p>Усіх мігрантів, серед яких були троє підлітків, відповідно до визначених процедур передали владі Італії</p> - У Франції затримали вантажівку з трьому десятками нелегалів

    Усіх мігрантів, серед яких були троє підлітків, відповідно до визначених процедур передали владі Італії

    Вантажівка з вигляду не викликала підозри у поліції, її зупинили для рутинної перевірки на автобані

    Поліція Франції затримала вантажівку на півдні країни, в якій ховався як мінімум 31 виходець із Пакистану.

    Про це повідомили у французькій прокуратурі.

    Відзначається, що за кермом машини також був пакистанець, він затриманий. Вантажівка з вигляду не викликала підозри у поліції, її зупинили для рутинної перевірки на автобані неподалік від кордону з Італією.

    Усіх мігрантів, серед яких були троє підлітків, відповідно до визначених процедур передали владі Італії.

    Нагадаємо, що 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

    Усі загиблі – громадяни В’єтнаму.

    Франція Італія мігранти вантажівки водій Пакистан поліція
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