У Кропивницькому вантажівка поїхала на червоне світло і протаранила поліцейських



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Двох поліцейських, які отримали травми внаслідок ДТП, було госпіталізовано

У Кропивницькому внаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських.

Про це 31 жовтня повідомляє Патрульна поліція Кіровоградської області.

«Учора близько 22-ї години водій, керуючи вантажним автомобілем DAF XF, рухався через перехрестя вулиць Кропивницького та Покровської на заборонний (червоний) сигнал світлофора. Не надавши перевагу в русі службовому автомобілю Skoda Rapid, який рухався на дозволяючий (зелений) сигнал світлофора, водій вантажівки скоїв з ним зіткнення», - заявили в поліції.

Зазначається, що двох поліцейських, які отримали травми внаслідок ДТП, було госпіталізовано до медичного закладу.

Даною справою займаються слідчі.

До слова, за минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.