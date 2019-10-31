У Кропивницькому вантажівка поїхала на червоне світло і протаранила поліцейських
Двох поліцейських, які отримали травми внаслідок ДТП, було госпіталізовано
У Кропивницькому внаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських.
Про це 31 жовтня повідомляє Патрульна поліція Кіровоградської області.
«Учора близько 22-ї години водій, керуючи вантажним автомобілем DAF XF, рухався через перехрестя вулиць Кропивницького та Покровської на заборонний (червоний) сигнал світлофора. Не надавши перевагу в русі службовому автомобілю Skoda Rapid, який рухався на дозволяючий (зелений) сигнал світлофора, водій вантажівки скоїв з ним зіткнення», - заявили в поліції.
Зазначається, що двох поліцейських, які отримали травми внаслідок ДТП, було госпіталізовано до медичного закладу.
Даною справою займаються слідчі.
До слова, за минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.