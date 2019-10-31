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    В Одесі водій вантажівки намагався проскочити під мостом, але не врахував висоту (фото)

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    В Одесі водій вантажівки намагався проскочити під мостом, але не врахував висоту (фото)

    Чергова фура втратила вантажу, намагаючись проїхати під мостом в Одесі

    На цей раз вантажівка застрягла під мостом на Водопровідній вулиці в районі Червоного хреста в Одесі.

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    В Одесі водій вантажівки намагався проскочити під мостом, але не врахував висоту (фото)
    В Одесі водій вантажівки намагався проскочити під мостом, але не врахував висоту (фото)
    В Одесі водій вантажівки намагався проскочити під мостом, але не врахував висоту (фото)

    Згідно з інформацією очевидців, фура з контейнером намагалася проїхати під мостом, проте спроба виявилася невдалою. В результаті транспортний засіб втратив свій вантаж.

    Варто відзначити, що в районі аварії в сторону вулиці Толбухіна ускладнено рух.

    Джерело: Метроном

    ДТП Одеса вантажівки водій
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