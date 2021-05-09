В Кремлі є багато людей, які хочуть позбутися Путіна, – російський опозиціонер

Кремлівська верхівка змусила Путіна охолодити інтерес до повномасштабного вторгнення в Україну

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що серед кремлівської еліти знайдеться безліч людей, які хочуть позбутися Путіна та «повісити на нього всіх собак».

Таку думку російський політик висловив в ефірі програми «Студія Захід з Антіном Борковським», – повідомляє Еспресо.

«Кремль не відступив від планів вирішити проблеми з Україною військовим шляхом. Оскільки це найбільш дієвий спосіб шантажувати Захід, зокрема Вашингтон. Саме з Вашингтоном Кремль намагається вирішувати українське питання, аж ніяк не з Києвом. Саме тому Путін так зневажливо відгукується на перспективу зустрічі з президентом України Зеленським. Йому зустріч з Зеленським не потрібна. Він вважає, що Вашингтон має досить високий тиск на Київ, щоб змусити робити його те, що вигідно Кремлю. Саме так вважає Путін.» – розповів Фейгін.

Фейгін зауважив, що питання війни з Україною може ще довго стояти на порядку денному в Кремлі. Але, на думку Фейгіна, кремлівська верхівка змусила Путіна охолодити інтерес до повномасштабного вторгнення в Україну. Адже в Кремлі прекрасно розуміють, що на відміну від 2014 року, у 2021 році Вашингтон надасть Україну всю можливу військову та технічну допомогу.

«В Кремлі прекрасно розуміють, що у разі війни з Україною Вашингтон надасть масштабну військову допомогу саме Києву. Це дуже хороший привід задуматись для Москви. Там знають, що не варто ризикувати, не тому, що Путіну зовсім не важливі жертви особового складу армії РФ, а тому, що так звана «маленькая победоносная война» може обернутися для кремлівської верхівки великою політичною поразкою. При якій загрожувати Путіну буде не вулична опозиція, а свої ж люди з Кремля.» – додав Фейгін

Фейгін впевнений, що Путін є об’єднуючим елементом кремлівської еліти. Оскільки в Кремлі, за словами Фейгіна, почали утворюватися певні політичні групи і, якщо прибрати Путіна, розпочнеться війна за владу саме цих груп. Тому, якщо Путін допустить хоч невеличку помилку, то це призведе до катастрофи і розпаду його диктаторського режиму. Фейгін додав, що в Кремлі кількість людей, які хочуть позбутися Путіна, тільки збільшується.