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    Зустрічі Зеленського з Путіним не буде, – Безсмертний

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    &laquo;Цей візит Блінкена, насправді, зупинить будь-яку яку підготовку і навіть розмову про подібну зустріч&raquo; &ndash; дипломат - Зустрічі Зеленського з Путіним не буде, – Безсмертний

    «Цей візит Блінкена, насправді, зупинить будь-яку яку підготовку і навіть розмову про подібну зустріч» – дипломат

    Фото УНІАН

    «Така зустріч – безглузда, непотрібна, і що вона не призведе до мінімізації напруження» – дипломат

    Після нещодавніх офіційних відвідин Києва державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкенем заявлені перед тим особисті перемовини президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудуться.

    Про це український політик, дипломат і державний діяч Роман Безсмертний сказав в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським, – повідомляє Еспресо.

    За його словами, очільник американської дипломатії для того й зустрічався один-на-один із Зеленським, аби переконати його, зокрема, і в недоцільності такого кроку.

    «Якби не оця не зовсім розумна ідея зустрічі із Путіним, яка прозвучала з вуст Зеленського, то, я думаю, що візиту держсекретаря Блінкена не було б», – наголосив політик.

    З точки зору Безсмертного, саме недоцільність «дивитися в очі» Путіну керівник Державного департаменту США й пояснював главі Української держави.

    «Про те, що така зустріч – безглузда, непотрібна, і що вона не призведе до мінімізації напруження, а навпаки загострить ситуацію», – зазначив Роман Безсмертний.

    «Цей візит (візит Блінкена) насправді зупинить будь-яку яку підготовку і навіть розмову про подібну зустріч. Хоча, оці плутані відповіді президента (на брифінгу – ред.) й небажання назвати Росію окупантом, агресором, ворогом, свідчать про те, що у нього є колосальне бажання «подивитися в очі» Путіну», – підсумував Безсмертний.

    Нагадаємо, російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що серед кремлівської еліти знайдеться безліч людей, які хочуть позбутися Путіна та «повісити на нього всіх собак».

    Теги: США Путін Роман Безсмертний Володимир Зеленський Ентоні Блінкен
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