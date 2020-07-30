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    Новини

    Греція відновлює круїзні подорожі з 1 серпня

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    Греція відновлює круїзні подорожі з 1 серпня

    Круїзним лайнерам дозволять заходити в порти Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо

    З цієї суботи, 1 серпня, Греція дозволить круїзним лайнерам відвідувати свої приморські міста, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс, пише видання Kathimerini.

    Круїзним лайнерам дозволять заходити  в порти Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо.

    Надалі цей перелік буде розширено, в залежності від розвитку ситуації з коронавірусом.

    За даними грецького видання, туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. В минулому році країну відвідало близько 33 млн туристів.

    Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. У «зеленій зоні» перебувають популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія. Водночас Україна віднесена до країн «червоної» зони. Наразі громадянам нашої країни не можна відвідувати Грецію з туристичною метою. 

    Крім того, МОЗ потрапило у дивний конфузМіністерство охорони здоров’я дозволило громадянам України відвідувати країну під назвою Йти. Така інформація з’явилася у першій версії «червоного» та «зеленого» списків країн з поширенням Covid-19. Саме у першій версії «червоного» та «зеленого» списків, оприлюднених 15 червня, у МОЗ переклали африканську державу Того (англійською – Togo) як… «Йти».

    Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.



    Джерело: Європейська правда

    Греція відпочинок туризм Кіпр мандрівка
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