Греція відновлює круїзні подорожі з 1 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Круїзним лайнерам дозволять заходити в порти Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо

З цієї суботи, 1 серпня, Греція дозволить круїзним лайнерам відвідувати свої приморські міста, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс, пише видання Kathimerini.

Круїзним лайнерам дозволять заходити в порти Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо.

Надалі цей перелік буде розширено, в залежності від розвитку ситуації з коронавірусом.

За даними грецького видання, туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. В минулому році країну відвідало близько 33 млн туристів.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. У «зеленій зоні» перебувають популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія. Водночас Україна віднесена до країн «червоної» зони. Наразі громадянам нашої країни не можна відвідувати Грецію з туристичною метою.

Крім того, МОЗ потрапило у дивний конфуз. Міністерство охорони здоров’я дозволило громадянам України відвідувати країну під назвою Йти. Така інформація з’явилася у першій версії «червоного» та «зеленого» списків країн з поширенням Covid-19. Саме у першій версії «червоного» та «зеленого» списків, оприлюднених 15 червня, у МОЗ переклали африканську державу Того (англійською – Togo) як… «Йти».

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.









Джерело: Європейська правда