У Хорватії – другий тур виборів президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За найвищу посаду змагаються діюча голова держави з правого табору та колишній лівий прем’єр-міністр

У неділю, 5 січня, у Хорватії відбувається голосування у другому турі президентських виборів.

Про це інформує AFP.

«Хорватія обирає нового президента в неділю, за найвищу посаду змагаються діюча голова держави з правого табору та колишній лівий прем’єр-міністр», – йдеться у повідомленні.

Діюча президент – правоцентрист Колінда Грабар-Кітарович – провела кампанію під гаслом «За справжню Хорватію», а її конкурент Зоран Міланович, колишній прем’єр, соціал-демократ, обіцяє країні «нормальну» ліберальну демократію рівних громадян.

Близько 3,8 мільйона громадян Хорватії мають право голосувати на цьогорічних виборах. Підсумок боротьби за радше церемоніальну посаду президента не визначений. Останнє опитування агентства Ipsos показало перевагу Мілановича над Грабар-Кітарович у три відсотки.

Як повідомлялося, у першому турі президентських виборів у Хорватії, що відбулись у неділю, 22 грудня, за попередніми даними, перемагає кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній голова уряду країни Зоран Міланович.