Хорватія очолила Раду Європейського союзу



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Повноваження Загреба триватимуть до 30 червня поточного року, потім її змінить Німеччина

У середу, 1 січня, Хорватія розпочала виконувати зобов'язання голови Ради Європейського союзу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повноваження Загреба триватимуть до 30 червня поточного року, потім її змінить Німеччина.

Загреб планує присвятити своє головування під девізом "Сильна Європа в мінливому світі" проблем демографії і розширення Євросоюзу на південний-схід.

У наступні шість місяців представники Хорватії будуть головувати на засіданнях всіх профільних Рад ЄС, крім Ради у закордонних справах.

Зазначимо, що Хорватія є наймолодшим членом ЄС. Вона приєдналася до нього у 2013 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович планує відвідає Україну з офіційним робочим візитом у першій половині 2020 року.

Раніше в Польщі і Хорватії розкритикували заяву Макрона з НАТО. Зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.

Як повідомлялось, Албанія перебрала на себе головування в ОБСЄ. Головування Словаччини в ОБСЄ завершилося 31 грудня минулого року. Мандат Албанії на посту глави ОБСЄ розрахований на один рік, у 2021 році її ротації змінить Швеція.