Центральна виборча комісія виділила майже 1,3 млн грн на повторні місцеві вибори



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Комісія затвердила три розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року

Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції місцевим бюджетам на повторне голосування на місцевих виборах, які відбулися 22 та 29 грудня. Про це повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК.

«Під час засідання Комісія затвердила три розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Так, ЦВК затвердила розподіл субвенції, а саме:

на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня 2020 року з перших місцевих виборів 22 грудня 2019 року у 10 областях на загальну суму 1 млн 151 тис. гривень та у Компаніївській селищній ОТГ Компаніївського району Кіровоградської області на загальну суму 73 тис. 800 гривень;

на підготовку і проведення повторного голосування 19 січня 2020 року з перших місцевих виборів 29 грудня 2019 року (Нежухівська сільська ОТГ Стрийського району Львівської області) на загальну суму 67 тис. 100 гривень.

Так, ЦВК затвердила розподіл субвенції у розмірі майже 1,3 млн грн.

Нагадаємо, в Україні завершилися вибори у 86 територіальних громадах.

Як повідомлялося, Центрвиборчком оприлюднив результати місцевих виборів.