У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали

Автобус прямував регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косово Приштини

У Хорватії внаслідок аварії автобуса вранці в неділю, 25 липня, десятеро людей загинули, ще щонайменше 45 зазнали травм різного ступеню важкості.

Про це повідомляє AP.

Як зазначається, смертельна ДТП сталася близько 6-ї години ранку неподалік міста Славонський Брод на автошляху від столиці Хорватії Загреба до кордону з Сербією.

На світлинах з місця події видно автобус, який лежить на узбіччі траси. Навколо автобуса пожежники та рятувальники, після аварії рух автошляхом було зупинено.

Хорватська поліція заявила, що автобус мав косовські номерні знаки та прямував регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косово Приштини, що розташована на південь від Сербії.

Причина аварії наразі невідома.

Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, серед яких були і діти.

Керівник місцевої поліції Франьо Галич схарактеризував ДТП як «одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив».

45 постраждалих були доставлені до лікарень у місті Славонський Брод. Місцеві медики повідомили, що у вісьмох серйозні травми унаслідок ДТП.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня у столиці, оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge пристав до жінки на вулиці Богатирській біля магазину. Він намагався затягнути її в машину і пропонував їй інтим.

До слова, громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі.

Як повідомлялося, 25 липня, у Полтавській області чотири людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Рятувальникам довелося вивільняти тіла загиблих за допомогою спецзасобів.