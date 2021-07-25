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    У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали

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    Аварійні бригади працюють на місці аварії автобуса поблизу міста Славоні-Брод, Хорватія - У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали

    Аварійні бригади працюють на місці аварії автобуса поблизу міста Славоні-Брод, Хорватія

    Фото AP/Luka Safundzic

    Автобус прямував регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косово Приштини

    У Хорватії внаслідок аварії автобуса вранці в неділю, 25 липня, десятеро людей загинули, ще щонайменше 45 зазнали травм різного ступеню важкості.

    Про це повідомляє AP.

    Як зазначається, смертельна ДТП сталася близько 6-ї години ранку неподалік міста Славонський Брод на автошляху від столиці Хорватії Загреба до кордону з Сербією.

    На світлинах з місця події видно автобус, який лежить на узбіччі траси. Навколо автобуса пожежники та рятувальники, після аварії рух автошляхом було зупинено.

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    У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали
    У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали
    Фото AP/Luka Safundzic

    Хорватська поліція заявила, що автобус мав косовські номерні знаки та прямував регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косово Приштини, що розташована на південь від Сербії.

    Причина аварії наразі невідома.

    Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, серед яких були і діти.

    Керівник місцевої поліції Франьо Галич схарактеризував ДТП як «одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив».

    45 постраждалих були доставлені до лікарень у місті Славонський Брод. Місцеві медики повідомили, що у вісьмох серйозні травми унаслідок ДТП.

    Нагадаємо, у ніч на 24 липня у столиці, оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge пристав до жінки на вулиці Богатирській біля магазину. Він намагався затягнути її в машину і пропонував їй інтим.

    До слова, громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі.

    Як повідомлялося, 25 липня, у Полтавській області чотири людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Рятувальникам довелося вивільняти тіла загиблих за допомогою спецзасобів.

    Теги: ДТП діти Косово Хорватія рятувальники поліція
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    У Хорватії перекинувся пасажирський автобус: 10 людей загинули, 45 постраждали