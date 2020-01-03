У перші дні 2020 року через пожежі загинули десятки українців
Рятувальники підкреслюють, що основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян
Упродовж 1 та 2 січня 2020 року в Україні через пожежі загинули вже 29 громадян. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості. Проо це повідомляє ДСНС.
«При тому, що й кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла зросла - 232 випадки зафіксували вогнеборці ДСНС», - зазначається у повідомленні.
Рятувальники підкреслюють, що основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.
Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення, у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.
На Чернігівщині, внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.
Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у м. Гребінка Полтавської області.
Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час паління у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.
Вже ввечері 2 січня у Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в м. Токмак. Також до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано матір дітей.
Цього ж дня у Тернополі, на місці пожежі у квартирі житлового будинку на вулиці Руська, вогнеборці під час гасіння виявили тіло чоловіка 1946 року народження.
А на Донеччині, в результаті пожежі, що сталася в багатоквартирному будинку по вул. Б. Хмельницького у м. Маріуполь, загинув чоловік 1973 року народження.
«Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби «101», евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Не забувайте розповідати дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь», - йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники вчергове дали рекомендації щодо протипожежної безпеки, зокрема:
- у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальских вогнів;
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
- при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;
- не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
- не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.
Раніше повідомлялося, що 2 січня на Київщині у вогні загинули двоє людей.