У перші дні 2020 року через пожежі загинули десятки українців



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Рятувальники підкреслюють, що основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян

Упродовж 1 та 2 січня 2020 року в Україні через пожежі загинули вже 29 громадян. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості. Проо це повідомляє ДСНС.

«При тому, що й кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла зросла - 232 випадки зафіксували вогнеборці ДСНС», - зазначається у повідомленні.

Рятувальники підкреслюють, що основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.

Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення, у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.

На Чернігівщині, внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.

Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у м. Гребінка Полтавської області.

Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час паління у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.

Вже ввечері 2 січня у Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в м. Токмак. Також до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано матір дітей.

Цього ж дня у Тернополі, на місці пожежі у квартирі житлового будинку на вулиці Руська, вогнеборці під час гасіння виявили тіло чоловіка 1946 року народження.

А на Донеччині, в результаті пожежі, що сталася в багатоквартирному будинку по вул. Б. Хмельницького у м. Маріуполь, загинув чоловік 1973 року народження.

«Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби «101», евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Не забувайте розповідати дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники вчергове дали рекомендації щодо протипожежної безпеки, зокрема:

у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальских вогнів;

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;

не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.

Раніше повідомлялося, що 2 січня на Київщині у вогні загинули двоє людей.