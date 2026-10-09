У Греції стався вибух на великому нафтопереробному заводі: є постраждалі

Масштаби збитків та причина вибуху поки що не відомі

Двоє працівників отримали травми внаслідок вибуху на заводі

У п’ятницю, 9 жовтня, у Греції двоє робітників отримали серйозні травми внаслідок вибуху на великому нафтопереробному заводі поблизу Афін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eKathimerini.

Обох робітників було госпіталізовано після вибуху на нафтопереробному заводі Motor Oil у місті Агіої Теодорої, що розташоване приблизно за 60 км на захід від Афін. Масштаби збитків та причина вибуху поки що не відомі.

Компанія Motor Oil повідомила, що двоє працівників отримали травми під час масштабних ремонтних робіт на об’єкті та були госпіталізовані до сусіднього міста Коринф на півдні Греції.

До слова, у 2024 році у грецьких Афінах у ніч проти 4 лютого біля будівлі міністерства праці та соціального захисту здетонував саморобний вибуховий пристрій. Минулося без постраждалих.

Антитерористична служба Греції поінформувала, що відповідальність за інцидент взяла на себе організація місцевих анархістів «Революційно-класова самооборона».