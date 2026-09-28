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Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився виконати його прохання

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився виконати його прохання
Американський президент уже не вперше закликає Україну не атакувати російські об'єкти паливної інфраструктури
фото: Getty Images

Президент США попросив українського лідера призупинити удари по російських нафтопереробних заводах

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити кулькість ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами американського лідера, Зеленський нібито погодився виконати це прохання. Про це американський лідер розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Я говорив із Зеленським, я сказав йому: вам варто було б пригальмувати з нафтопереробними заводами», – сказав Трамп журналістам.

За його словами, у відповідь Зеленський сказав: «Можливо, ми так і зробимо». Таким чином, Трамп стверджує, що український президент погодився скоротити удари по російських НПЗ.

Трамп пояснив своє прохання ситуацією на світовому паливному ринку. Він заявив, що удари по російських НПЗ впливають на виробництво дизельного пального та можуть сприяти зростанню цін.

Американський президент уже не вперше закликає Україну не атакувати російські об'єкти паливної інфраструктури. Раніше він заявляв, що Київ має припинити удари по російських НПЗ, оскільки це, на його думку, створює проблеми на світовому ринку пального.

Водночас українська сторона наразі не підтвердила, що Зеленський погодився на одностороннє припинення ударів по російських НПЗ. Раніше Київ заявляв про готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія також дотримуватиметься такої домовленості.

Раніше Трамп уже заявляв про нібито домовленість України та Росії не атакувати енергетичні об'єкти, однак українські посадовці не підтверджували існування такої домовленості.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна росія нафта

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