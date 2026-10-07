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Bloomberg: Світові запаси нафти опинилися на критично низькому рівні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: Світові запаси нафти опинилися на критично низькому рівні
Генеральний директор Vitol Group Рассел Гарді
фото: Bloomberg

Раніше глобальні запаси нафти складали близько 10 млрд барелів, а зараз впали нижче 6 млрд

Світові запаси нафти й палива опинилися на критично низькому рівні внаслідок військового конфлікту з Іраном, а на Заході резерви для компенсації дефіциту фактично вичерпані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як заявив генеральний директор найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol Group Рассел Гарді на конференції Energy Intelligence Forum у Лондоні, на Заході більше немає доступних резервів для стабілізації ринку. За його словами, якщо постачання з Персидської затоки знову будуть порушені, світ зіткнеться зі сценарієм зростання цін до $200 за барель.

Очільник компанії Saudi Aramco Амін Нассер також підтвердив, що світові обсяги нафти скоротилися до «страхітливо малих» позначок. Якщо до початку війни глобальні запаси складали близько 10 млрд барелів, то зараз вони впали нижче 6 млрд, з яких через технічні обмеження реально доступні лише 10%.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЭА), комерційні резерви знижувалися прискореними темпами – лише в серпні падіння становило 3,1 млн барелів на добу, оскільки учасники ринку покривали дефіцит за рахунок накопичених запасів.

Ситуацію суттєво ускладнює транспортний колапс. Криза із нестачі сирої нафти переросла в дефіцит готового палива (зокрема дизелю), а зараз до цього додалася масштабна нестача танкерів. Перевезення через Ормузьку протоку під супроводом військових кораблів США залишаються небезпечними через ризик іранських обстрілів. Нафту доводиться перевантажувати на інші судна в Оманській затоці, через що танкери простоюють тижнями. Така неефективна логістика блокує флот і спричиняє стрибок ставок на фрахт по всьому світу.

На тлі виснажених переробних потужностей та дефіциту флоту країни «Великої сімки» прагнуть спрямувати на ринок додаткові 100 млн барелів нафти й дизельного пального, однак аналітики вважають ці заходи недостатніми без досягнення прогресу в урегулюванні конфліктів на Близькому Сході та в Україні.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть заборони на експорт дизельного пального, і додав, що влада й не збиралася цього робити. 

Трамп виступив у п’ятницю, 2 жовтня, перед вильотом із Білого дому до Алабами – за кілька годин після того, як лідери Великої сімки домовилися про спільне вивільнення стратегічних запасів. За його словами, Європа має великі запаси дизеля й суттєво збільшить його пропозицію на світовому ринку, як і США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що однією з ключових причин проблем на світовому ринку дизеля є масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів. За його словами, якби вони працювали повноцінно, світ не зіткнувся б із нинішніми труднощами.

Теги: криза нафта

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