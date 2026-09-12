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Дизель по 100. Ціни на пальне на АЗС 12 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дизель по 100. Ціни на пальне на АЗС 12 вересня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 12 вересня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 85,28 грн за літр, дизельного пального – 96,24 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, одразу кілька мереж змінили вартість пального. UPG підвищила ціни на А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 на 2 грн/л, тоді як газ залишився без змін. В ОККО, WOG ціни від учора не змінилися. SOCAR підвищив ціну на дизель на 1 грн/л, на А-95 на 2 грн/л. Укрнафта підняла вартість бензину та дизелю на 2 грн/л. 

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне станом на 12 вересня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 86,90 88,90 97,90 99,90 95,90 - 43,90
OKKO 87,90 90,90 98,90 99,90 97,90 - 44,90
WOG 87,90 90,90 97,90 99,90 97,90 - 45,50
KLO 83,30 86,90 96,60 99,50 96,60 79,90 43,90
SOCAR 88,90 91,90 98,90 100,00 96,90 - 44,90
UKRNAFTA 82,90 82,90 93,90 95,90 - 80,90 42,90
БРСМ 79,72 - 85,85 - - - 41,87

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Теги: нафта Укрнафта бензин АЗС пальне дизельне пальне

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