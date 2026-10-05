Дружина Медведчука похизувалася «божественним зціленням» восьми ран

Оксана Марченко стверджує, що її шкіра очистилася після відвідування православної святині у Греції

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, заявила, що нібито отримала «божественне зцілення» під час паломництва до православних святинь у Греції. Про це вона розповіла в одній з російських релігійних програм, повідомляє «Главком».

Марченко відвідала храм на острові Корфу, де зберігаються мощі святого Спиридона. Перед поїздкою, як стверджує телеведуча-зрадниця, на її грудях з'явилися вісім яскраво-червоних плям, які вона назвала «ранами-опіками». Через них Марченко нібито доводилося носити одяг із високим коміром.

Загадкові рани на тілі Оксани Марченко скриншот

Марченко похвалилася «божественним зціленням» скриншот

Під час відвідування святині, розповідає дружина Медведчука, священник нахилив її до раки з мощами святого Спиридона та прочитав молитву грецькою мовою.

«І він мене, священник, просто в раку (місце, ле зберігаються мощі святих – «Главком») так глибоко-глибоко нахилив, і я практично торкнулася капців святителя. І прямо не дає мені встати. Він ще прочитав молитву грецькою. (...) І ось зранку я встала з абсолютно чистою шкірою», – похвалилася Марченко.

На підтвердження «дива» колишня телеведуча продемонструвала фотографії шкіри до та після нібито зцілення. Що саме спричинило появу восьми плям і чи зверталася вона з ними до лікарів, Марченко не уточнила.

Нагадаємо, Оксана Марченко залишила Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. 18 лютого 2022 року вона перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі охоронців. Серед них був колишній охоронець Віктора Медведчука Валерій Туз, якого джерело журналістів називало «подвійним агентом», що співпрацював із СБУ.

У лютому 2023 року СБУ повідомила Марченко про підозру у фінансуванні російських силових структур. За даними правоохоронців, відповідне кримінальне провадження стосується діяльності, яка розпочалася ще у 2014 році.