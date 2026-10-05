Дружина Медведчука похизувалася «божественним зціленням» восьми ран
Оксана Марченко стверджує, що її шкіра очистилася після відвідування православної святині у Греції
Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, заявила, що нібито отримала «божественне зцілення» під час паломництва до православних святинь у Греції. Про це вона розповіла в одній з російських релігійних програм, повідомляє «Главком».
Марченко відвідала храм на острові Корфу, де зберігаються мощі святого Спиридона. Перед поїздкою, як стверджує телеведуча-зрадниця, на її грудях з'явилися вісім яскраво-червоних плям, які вона назвала «ранами-опіками». Через них Марченко нібито доводилося носити одяг із високим коміром.
Під час відвідування святині, розповідає дружина Медведчука, священник нахилив її до раки з мощами святого Спиридона та прочитав молитву грецькою мовою.
«І він мене, священник, просто в раку (місце, ле зберігаються мощі святих – «Главком») так глибоко-глибоко нахилив, і я практично торкнулася капців святителя. І прямо не дає мені встати. Він ще прочитав молитву грецькою. (...) І ось зранку я встала з абсолютно чистою шкірою», – похвалилася Марченко.
На підтвердження «дива» колишня телеведуча продемонструвала фотографії шкіри до та після нібито зцілення. Що саме спричинило появу восьми плям і чи зверталася вона з ними до лікарів, Марченко не уточнила.
Нагадаємо, Оксана Марченко залишила Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. 18 лютого 2022 року вона перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі охоронців. Серед них був колишній охоронець Віктора Медведчука Валерій Туз, якого джерело журналістів називало «подвійним агентом», що співпрацював із СБУ.
У лютому 2023 року СБУ повідомила Марченко про підозру у фінансуванні російських силових структур. За даними правоохоронців, відповідне кримінальне провадження стосується діяльності, яка розпочалася ще у 2014 році.
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