Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура розповіла подробиці

Жінка вкладала дітей спати, коли поруч пролунав вибух

На Київщині внаслідок вечірньої атаки армії РФ ударним безпілотником загинули двоє трирічних дітей – хлопчик і дівчинка – та 39-річна жінка, мати одного з них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Київської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, атака на Фастівський район відбулася близько 20:52. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено двоповерховий житловий будинок у селищі Глеваха.

У відомстві уточнили, що ввечері біля будинку перебували три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків до оселі, щоб укласти їх спати, – саме цієї миті поруч пролунав вибух.

Унаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами, виникла пожежа. Рятувальники ДСНС її оперативно ліквідували.

На місці подій працюють прокурори, слідчі та фахівці ДСНС. Тип безпілотника, яким завдали удару, наразі встановлюють.

Відкрито провадження за статтею про воєнні злочини

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі проводять першочергові дії та документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, ще одна атака дронами на Фастівщину сталася 18 вересня – тоді постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей. А протягом доби 19 вересня російські війська майже безперервно атакували Київську область ударними безпілотниками.