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Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура розповіла подробиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура розповіла подробиці
Тип безпілотника, яким росіяни завдали удару, наразі встановлюють
фото: Прокуратура України

Жінка вкладала дітей спати, коли поруч пролунав вибух

На Київщині внаслідок вечірньої атаки армії РФ ударним безпілотником загинули двоє трирічних дітей – хлопчик і дівчинка – та 39-річна жінка, мати одного з них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Київської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, атака на Фастівський район відбулася близько 20:52. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено двоповерховий житловий будинок у селищі Глеваха.

У відомстві уточнили, що ввечері біля будинку перебували три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків до оселі, щоб укласти їх спати, – саме цієї миті поруч пролунав вибух.

Унаслідок удару пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами, виникла пожежа. Рятувальники ДСНС її оперативно ліквідували.

Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура розповіла подробиці фото 1

На місці подій працюють прокурори, слідчі та фахівці ДСНС. Тип безпілотника, яким завдали удару, наразі встановлюють.

Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура розповіла подробиці фото 2

Відкрито провадження за статтею про воєнні злочини

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі проводять першочергові дії та документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, ще одна атака дронами на Фастівщину сталася 18 вересня – тоді постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей. А протягом доби 19 вересня російські війська майже безперервно атакували Київську область ударними безпілотниками.

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Теги: прокурор Київщина пожежа вибух прокуратура рятувальники будинок жінка діти розслідування

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