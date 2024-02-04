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Біля будівлі міністерства у Греції вибухнула бомба (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Біля будівлі міністерства у Греції вибухнула бомба (відео)
Біля будівлі міністерства праці та соціального захисту Греції здетонувала вибухівка
фото: Kathimerini

Відповідальність за інцидент в Афінах взяла на себе організація місцевих анархістів

У грецьких Афінах у ніч проти 4 лютого біля будівлі міністерства праці та соціального захисту здетонував саморобний вибуховий пристрій. Минулося без постраждалих. Про це повідомляє Kathimerini.

Вибух стався десь о пів на другу ночі за місцевим часом. За сорок хвилин до цього видання отримало телефонний дзвінок із попередженням про те, що біля міністерства закладено вибухівку.

Антитерористична служба Греції поінформувала, що відповідальність за інцидент взяла на себе організація місцевих анархістів «Революційно-класова самооборона». Триває розслідування обставин події.

За оцінками піротехніків, було закладено вибухівку від 3 до 5 кг. Потужність бомби була великою, що можна побачити на відеозаписі з камер.

На місці події утворилася невелика воронка. У будівлі міністерства були вибиті вікна до п’ятого поверху. Такі ж пошкодження отртмали й навколишні будівлі.

Зазначається, що це вже другий напад за півтора місяця після встановлення вибухового пристрою у штаб-квартирі у Кайсаріані, а також у Міністерстві захисту громадян і EL.AS. Правоохоронці припускають, що ці випадки пов'язані.

Нагадаємо, що співробітники стамбульського заводу американської компанії Procter & Gamble днями опинилися у заручниках. Напад скоїв озброєний чоловік. Зловмисник увірвався до головної будівлі заводу в районі міста Гебзе у провінції Коджаелі, неподалік Стамбулу. Мотивами злочину стали ізраїльські напади на Сектор Гази. На місце виїзджав спецназ, найближчі вулиці було оточено.

Теги: Греція вибух вибухівка

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