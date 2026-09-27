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На Львівщині військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Львівщині військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату
Унаслідок вибуху гранати осколкові поранення отримали троє жінок і 26-річний чоловік
фото: поліція Львівщини

Інцидент стався під час конфлікту з перехожими у Шептицькому

У місті Шептицький на Львівщині чоловік під час конфлікту з перехожими підірвав гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався 26 вересня на проспекті Тараса Шевченка. Повідомлення про вибух надійшло на спецлінію 102. Унаслідок вибуху ніхто не загинув. Поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі вони – місцеві жителі. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району. Чоловік є військовослужбовцем та на момент події перебував у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, 4 вересня у Святошинському районі Києва 55-річний чоловік під час конфлікту через грошовий борг кинув бойову гранату під ноги своєму 56-річному знайомому. Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро людей, зокрема троє перехожих, які перебували неподалік.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство кількох людей та незаконному поводженні з боєприпасами. За інкримінованими статтями чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: поранення вибух поліція граната військові Львівщина

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