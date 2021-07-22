У Індії жертвами смертельного шторму стали 24 людини

Погодні умови, що почали погіршуватися в середу, можуть завадити подальшій роботі рятувальників

Унаслідок потужного шторму в центральній частині Індонезії загинуло щонайменше 24 особи.

Про це інформує Сіньхуа.

«Рятувальники виявили 24 тіла та продовжують пошуки 31 зниклої особи після того, як 18 суден потрапили у шторм поблизу узбережжя провінції Західний Калімантан в центральній Індонезії», – йдеться у матеріалі.

Під час пошуково-рятувальних операцій вдалося допомогти 83 людям, які опинилися в скрутній ситуації на воді. Утім, погодні умови, що почали погіршуватися в середу, можуть завадити подальшій роботі рятувальників.

До пошуку людей, які могли потрапити в халепу у морі, наразі залучені гелікоптер, літак та кілька суден.

Раніше в Індонезії затонуло пасажирське судно, що перевозило понад 50 осіб. Аварія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

Стихія обрушилася на берег в окрузі Тейлор на узбережжі Мексиканської затоки Флориди. Шторм накрив штат сильним вітром і дощем, рухаючись на північ.

Читайте також: