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    У Індії жертвами смертельного шторму стали 24 людини

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    Зараз продовжують пошуки 31 зниклої особи&nbsp; - У Індії жертвами смертельного шторму стали 24 людини
    Зараз продовжують пошуки 31 зниклої особи 

    Погодні умови, що почали погіршуватися в середу, можуть завадити подальшій роботі рятувальників

    Унаслідок потужного шторму в центральній частині Індонезії загинуло щонайменше 24 особи.

    Про це інформує Сіньхуа.

    «Рятувальники виявили 24 тіла та продовжують пошуки 31 зниклої особи після того, як 18 суден потрапили у шторм поблизу узбережжя провінції Західний Калімантан в центральній Індонезії», – йдеться у матеріалі.

    Під час пошуково-рятувальних операцій вдалося допомогти 83 людям, які опинилися в скрутній ситуації на воді. Утім, погодні умови, що почали погіршуватися в середу, можуть завадити подальшій роботі рятувальників.

    До пошуку людей, які могли потрапити в халепу у морі, наразі залучені гелікоптер, літак та кілька суден.

    Раніше в Індонезії затонуло пасажирське судно, що перевозило понад 50 осіб. Аварія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.

    Нагадаємо, раніше тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

    Стихія обрушилася на берег в окрузі Тейлор на узбережжі Мексиканської затоки Флориди. Шторм накрив штат сильним вітром і дощем, рухаючись на північ.

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    Теги: літак Індонезія рятувальники гелікоптер шторм
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    У Індії жертвами смертельного шторму стали 24 людини