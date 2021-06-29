В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту

Рятувальники вже доставили на берег щонайменше 23 людини

В Індонезії затонуло пасажирське судно, що перевозило понад 50 осіб. Про це повідомляє портал Detik.

Аварія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.

Тепер у район аварії направили рятувальні кораблі, які доставили на берег щонайменше 23 людини.

Багатьох з пасажирів виявили без свідомості після багатогодинного дрейфу в неспокійній воді.

При цьому рятувальники до ночі шукали сім осіб, зниклих безвісти.

В результаті інциденту загинули шестеро людей, ще семеро-постраждали.

Зазначимо, що пором з людьми прямував з острова Ява на Балі.

Видання The Washington Post зазначає, що трагедії на поромах - звичайне явище в Індонезії, архіпелазі, що складається з більш ніж 17 тисяч островів, і в цьому часто винне слабке дотримання правил безпеки.

До слова, контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку.

У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.