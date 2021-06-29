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    В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту

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    В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту - В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту
    В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту
    Ілюстраційне фото

    Рятувальники вже доставили на берег щонайменше 23 людини

    В Індонезії затонуло пасажирське судно, що перевозило понад 50 осіб. Про це повідомляє портал Detik.

    Аварія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.

    Тепер у район аварії направили рятувальні кораблі, які доставили на берег щонайменше 23 людини.

    Багатьох з пасажирів виявили без свідомості після багатогодинного дрейфу в неспокійній воді.

    При цьому рятувальники до ночі шукали сім осіб, зниклих безвісти.

    В результаті інциденту загинули шестеро людей, ще семеро-постраждали.

    Зазначимо, що пором з людьми прямував з острова Ява на Балі.

    Видання The Washington Post зазначає, що трагедії на поромах - звичайне явище в Індонезії, архіпелазі, що складається з більш ніж 17 тисяч островів, і в цьому часто винне слабке дотримання правил безпеки.

    До слова, контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку.

    У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

    Теги: Індонезія аварія рятувальники пором
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    В Індонезії затонуло судно з 56 людьми на борту