У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка

Звіт Najbogatsze samorządy w 2023 roku продемонстрував, у якому місті Польщі найбільші доходи

Портал місцевого самоврядування Wspólnota опублікував звіт, в якому представлено фінансовий стан населення окремих населених пунктів та адміністративних одиниць на карті Польщі. Про це йдеться у звіті Najbogatsze samorządy w 2023 roku. Ranking dochodów per capita. Про це пише inpoland.net.pl.

На воєводському рівні зафіксували вищі доходи, ніж у 2018 році. У повітах і містах з повітовими правами реальне падіння за час повноважень чинної місцевої влади склало понад 10%.

Де найбагатші

Воєводство, яке може похвалитися високим статком, – це Мазовецьке воєводство. Починаючи з 2018 року, Мазовецьке воєводство залишається найбагатшим воєводством в Польщі.

У категорії воєводських міст переможцем стала Варшава. У столиці Мазовецького воєводства зафіксували дохід 9536,46 злотих на душу населення у 2023 році. Варшава вшосте поспіль посідає перше місце в рейтингу.

Столиця обігнала Ополе (8265,62 злотих), Вроцлав (7985,17 злотих), Катовіце (7617,10 злотих) і Познань (7595,10 злотих).

У столиці Польщі проживає 15 100 мільйонерів, 33 людини зі статками понад 100 мільйонів злотих і 3 мільярдери. У 2021-2022 роках кількість мільйонерів зросла на понад 50%. Це найкращий результат в Європі.