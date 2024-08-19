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У військовому бюджеті Польщі велика дірка: очільник Міноборони знайшов винного

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У військовому бюджеті Польщі велика дірка: очільник Міноборони знайшов винного
Очільник Міноборони Польщі не дорахувався значної суми, призначеної на військові цілі
фото із відкритих джерел

У Міноборони Польщі недорахувалося $11,8 млрд, які мали бути витрачені на військову інфраструктуру

Польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш підтвердив нестачу в бюджеті його відомства 46 млрд. злотих або близько $11,8 млрд. Про це пише TVN24.

Глава відомства також висунув перші та досить прямі звинувачення. За його словами, в тому, що сталося, особисто винен колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Нам не вистачає 46 млрд злотих у сфері військової інфраструктури. Бюджет Міноборони великий, хоча попередники залишили нам дірку. Міністр Блащак залишив дірку, він не забезпечив кошти на багато речей, і ми маємо це надолужити», – сказав голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю телеканалу TVN24.

Тепер, додав глава Міноборони Польщі, відомство не може побудувати заплановані ангари, які потрібні для куплених у США гелікоптерів Apache та іншої військової техніки. Косиняк-Камиштакож зазначив, що «бюджет наступного року буде найвищим бюджетом для польської армії в історії».

До слова,  у 2024 році на військові витрати у бюджеті Польщі виділено  $40,6 млрд або 4,2% ВВП країни. 2025-го на цілі та потреби відомства витратять уже 5% ВВП.

Нагадаємо, чверть мільйона поляків отримають повістки до початку 2025 року. Міністерство оборони Польщі опублікувало документ про «військову кваліфікацію». Згідно із ним, польські військові чиновники розраховують перевірити 230 тис осіб, включаючи жінок та людей до 60 років. Той, хто не з'явиться, повинен чекати штраф. У документі йдеться про те, що термін оголошення військових кваліфікацій на території країни встановлено до кінця січня 2025 року.

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Теги: Польща міністр бюджет Міноборони військові

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