Міноборони Чехії розпродає прикордонні укріплення (фото)

Залізобетонні укріплення були побудовані ще наприкінці 1930-х років, і тепер влада Чехії хоче отримати за них приблизно 98 тис. євро

Міністерство оборони Чехії проводить розпродаж низки прикордонних укріплень, зведених до Другої світової війни. Про це повідомили у пресслужбі відомства, пише iDNES.cz

До опублікованого списку увійшли 9 легких залізобетонних укріплень, які називають чехи řopíki. Міноборони також хоче продати низку земельних ділянок та складів.

Повідомляється, що легкі прикордонні укріплення продаються в районі Йізерських гір, міст Наход та Зноймо. Міноборони також пропонує одне важке зміцнення в районі Опави та земельні ділянки у празькому районі Міхлі та місті Лешани над Сазовою. Усього пропозиція включає 14 об'єктів на суму, що перевищує 98 тис. євро.

«Хоча майже всі вони розташовані на землях, на які поширюється переважне право власників земельних ділянок, їх продажу ніщо не заважає, оскільки власники земельних ділянок до них не зацікавилися», – зазначають у відомстві.

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Як пояснюють журналісти iDNES.cz, řopíky були створені наприкінці 1930-х років як частина прикордонних укріплень. Свою назву вони отримали від абревіатури ŘOP. Це невеликі залізобетонні опорні пункти, розраховані на три-сім людей, оснащені амбразурами і броньованими дверима.

Як пише видання, Міноборони Чехії неодноразово говорило про план позбутися непотрібної нерухомості, і таким чином поповнювати оборонний бюджет. Наступна подібна пропозиція, як очікується, буде опублікована наприкінці серпня.

Нагадаємо, з 1935 по 1938 роки уряд Чехословаччини збудував систему прикордонних загороджень як захисну міру протидії загрозі з боку Німеччини. Однак це не допомогло країні, оскільки вона за сприяння Великої Британії та Франції у 1938 році була поділена між Німеччиною, Польщею та Угорщиною.

Нагадаємо, Міністерство оборони Чехії вивчає практичний досвід та юридичний бік створення у Польщі «Українського легіону». Про це заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.Як відомо, завдяки «Українському легіону» військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть добровільно пройти військову підготовку.