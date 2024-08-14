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Головні країни-донори та споживачі грошей ЄС: хто найбільше отримує і витрачає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Головні країни-донори та споживачі грошей ЄС: хто найбільше отримує і витрачає
У розрахунку на душу населення найбільшим донором Євросоюзу була Ірландія
фото із відкритих джерел

Німеччина, як і раніше, є найбільшим платником внесків до ЄС в абсолютних показниках

2023 року Німеччина перерахувала Євросоюзу на 17,4 млрд євро більше, ніж отримала з бюджету ЄС. З розрахунку на душу населення більше за інших платить Ірландія, ФРН – на другому місці.

Deutsche Welle пише, що Німеччина, як і раніше, є найбільшим платником внесків до ЄС в абсолютних показниках. 2023 року Берлін перерахував Євросоюзу на 17,4 млрд євро більше, ніж він отримав коштів з бюджету ЄС, про це повідомив Інститут німецької економіки (IW) у Кельні, який проаналізував опубліковані раніше дані Єврокомісії.

За цим показником ФРН значно перевищує решту європейських країн. На другому місці – Франція, яка того ж року внесла до бюджету Євросоюзу майже на 9 млрд. євро більше, ніж з нього отримала. Італія – на третьому місці із чистим вкладом у розмірі 4,5 млрд євро.

При цьому показник чистих внесків Німеччини до ЄС у 2022 році був ще вищим – 19,7 млрд євро. Причиною зниження внесків називає несприятливу економічну ситуацію. Оскільки цього року відновлення економічної кон'юнктури не спостерігається, економісти припускають, що чистий внесок Німеччини до ЄС у 2024 році знову знизиться.

 Найбільші отримувачі коштів ЄС 

Найбільшим одержувачем коштів ЄС, як і роком раніше, була Польща, яка отримала на 8,2 млрд. євро більше, ніж внесла до бюджету Євросоюзу. За нею слідують Румунія (6,0 млрд євро) та Угорщина (4,6 млрд євро).

У розрахунку на душу населення найбільшим донором Євросоюзу була Ірландія. Кожен житель Ірландії 2023 року заплатив ЄС близько 236 євро. Німеччина – на другому місці із сумою 206 євро на кожного жителя країни.

Загальний бюджет ЄС у 2023 році становив 173,1 млрд. євро. З цієї суми 143,4 млрд були направлені різними каналами країнам-членам ЄС. Внесок Німеччини становить майже чверть усіх коштів. Водночас у Берліні наголошують, що Німеччина отримує більше вигоди від внутрішнього ринку ЄС, ніж будь-яка інша європейська економіка.

Нагадаємо, опитування Gradus Research показало, в яких країнах Європи українці почуваються у більшій безпеці, пише посол України у Німеччині Олексій Макєєв. В умовах війни багато українців були змушені залишити свою батьківщину в пошуках безпеки і стабільності. Мільйони громадян опинилися в різних куточках Європи, адаптуючись до нового життя та культури. При цьому українці вказали, в якій із країн почуваються найбезпечніше. Нею виявилася Німеччина.

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Теги: Польща Берлін Ірландія економіка Німеччина Франція Румунія Італія Угорщина населення Європа бюджет донор

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