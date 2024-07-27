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Медична система у війську: Зеленський дав вказівку Міноборони й Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Медична система у війську: Зеленський дав вказівку Міноборони й Генштабу
Зеленський виступив на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність»
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Маршрут пораненого має бути прозорим і зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець»

До кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність».

«Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець», – наголосив глава держави.

За його словами, має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом із їхніми родинами.

Крім цього, він дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції̈ військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Нагадаємо, що Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом. Також глава держави повідомив, що підписав указ, згідно із яким офіцерське звання зможуть отримати всі лікарі, а не лише ті, що навчалися на військовій кафедрі у вишах.

Крім того, з нагоди Дня медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статусу національного. 

До відома, за останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби. 

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Теги: Володимир Зеленський медицина Міноборони Генштаб ЗСУ

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