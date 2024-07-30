Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Венесуели, щоб протестувати проти результатів виборів

Унаслідок протестів у Венесуелі було поранено військовослужбовців

Ольга Харлан здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У Венесуелі розпочалися протести після результатів виборів президента. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 липня, щоб ви були в курсі подій.

Харлан здобула для України першу нагороду Олімпіади у Парижі

Фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої. Під час поєдинку Ольга поступалася 5:11. Але змогла перехопити ініціативу і перемогти – 15:14.

Ця нагорода стала першою для України на Олімпіаді в Парижі. Бронза, здобута у Парижі, стала вже п'ятою олімпійською нагородою для Харлан.

Ольга Харлан присвятила здобуту нагороду на Олімпіаді Україні: «Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія».

Протести у Венесуелі

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Венесуели, щоб протестувати проти результатів виборів, за якими Ніколас Мадуро знову став президентом. Багато венесуельців вважають, що влада сфальсифікувала результати виборів. У столиці протести були здебільшого мирними, але коли десятки співробітників поліції в спорядженні заблокували ходу, почалася бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Деякі з них кидали в поліцейських каміння.

Під час мітингу в Каракасі чули і звіку пострілів, проте інформації про травмованих не надходила. Протестувальники ходили центральними та урядовими кварталами міста та вигукували «Геть Мадуро!».

Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де розташований головний міжнародний аеропорт країни.

Згодом міністр оборони країни Володимир Падріно Лопес повідомив, що внаслідок протестів 23 військовослужбовці були поранені, деякі з вогнепальної зброї.

Стало відомо, хто може очолити командування США для допомоги Україні

Президент США Джо Байден призначив генерал-майора Кертіса Баззарда опікуватися координацією допомоги Україні від союзників. Баззард ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у німецькому Вісбадені. Про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США.

Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

Баззард, випускник Військової академії США, наразі керує Центром передового досвіду армії США у Форт-Мур, штат Джорджія, одній з найбільших військових баз у США.

Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян та білорусів

Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Про це пише німецьке видання RND.

Як повідомляється, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

На європейському рівні спеціальна перевірка власників «національної карти» не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини. Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн ЄС, пише RND.

Світоліна вийшла в третє коло Олімпіади-2024

Еліна Світоліна перемогла американку Джессіку Пегулу в другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 з тенісу та пройшла до 1/8 фіналу.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Проти п'ятої ракетки турніру на корті Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт. Українка влучала 67% перших подач і припустилася чотирьох подвійних помилок.

У наступному колі Еліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону-2024, чешкою Барборою Крейчиковою. Матч пройде у вівторок, 30 липня.