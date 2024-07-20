Чому військові часом доплачують за високофункціональні протези? Пояснення Мінсоцполітики

Держава сплачує встановлену максимальну вартість протеза, решту доплачують сам поранений, місцеві бюджети або благодійники

Наказом Мінсоцполітики від 6 серпня 2019 року затверджено граничні ціни на допоміжні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

За словами заступника міністра, максимальна вартість протезів нижніх кінцівок для людей з інвалідністю становить 285,5 тис грн, верхніх кінцівок – 133,5 тис. грн. Для військовослужбовців гранична вартість при первинному протезуванні фактично дорівнює собівартості протеза: для протезів нижніх кінцівок – 856,6 тис. грн, верхніх кінцівок – 543,5 тис. грн.

Як пояснив Танасишин, у випадку, коли вартість протеза перевищує граничну ціну, різницю може бути сплачено за рахунок коштів місцевих бюджетів, особистих коштів особи, благодійних пожертв та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Також, додає чиновник, військовослужбовці мають право отримати за державні кошти вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та вироби для занять спортом. Максимальна вартість таких протезів верхніх кінцівок становить 2,34 млн грн, нижніх кінцівок – 1,14 млн грн.

«Протези верхніх кінцівок для занять спортом максимально мають коштувати 346,6 тис. грн; нижніх кінцівок для занять спортом – 663,4 тис. грн. Такі протези допоможуть максимально відновити функціонування людини», - зазначає заступник міністра.

Однак, пояснює чиновник, якщо військовослужбовець хоче отримати протез із надзвичайно дорогих комплектуючих, вартість яких перевищує граничну ціну, визначену Мінсоцполітики, то він може доплатити різницю з власних коштів, за рахунок місцевого бюджету, з благодійної або гуманітарної допомоги.

За словами Танасишина, у держбюджеті на 2024 рік на забезпечення учасників бойових дій виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями або спеціальними виробами для занять спортом передбачено 1,06 млрд грн. «Цього року зможемо забезпечити протезуванням підвищеної функціональності 649 учасників бойових дій», – зазначив заступник міністра.

Натепер, каже Танасишин, такими виробами забезпечено лиш двох учасників бойових дій. Одного військового забезпечили протезом стегна із колінним вузлом з електронним керуванням на суму 2 545 836 грн, з яких понад півтора мільйона надійшли як благодійна допомога. Ще одного військового, додає заступник міністра, забезпечили вкладишем із силіконової композиції на суму 18 324 грн та провели йому післягарантійний ремонт спеціального виробу для занять спортом на 20 386 грн.

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