Путін шокований наступом на Курськ – Bild

Хаос на Курщині демонструє розгубленість російської влади після початку наступальної операції українських військових

Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може, про це повідомляє німецьке видання Bild.

«Армія президента Володимира Зеленського чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, на думку експертів Інституту вивчення війни США (ISW), українське просування може сповільнитися», – йдеться у статті.

Зазначається, що на Курщині вже декілька днів поспіль панує хаос. Російська влада водночас повідомляє про нібито успішну евакуацію місцевого населення.

Видання також наводить цитату українсього військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті «дестабілізувати Росію»: «Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета – розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії».

Bild додає, що у відповідь на наступальні дії, Росія продовжує застосовувати удари з повітря по території України.

Нагадаємо, Російська Федерація відправила підкріплення в Курськ і, ймовірно, їй вдасться відбити українські війська. Про це повідомляє The Hill. Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич ствердив, що ЗСУ можливо вийдуть із Курська, але після того, як РФ перекине кілька бригад, які використовують на лінії фронту.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.